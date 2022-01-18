遠東SOGO百貨董事長黃晴雯18日指出，過去兩年受到疫情影響，百貨業是辛苦作戰，SOGO去年周年慶業績仍超標達到113億元創歷史新高，唯5-8月影響極大，累計全年業績達到439億元未達目標，但初估獲利微增，規劃加薪約4%以振奮員工士氣，至於今年展望仍是挑戰，內部目標成長1%、上看443億元。

黃晴雯表示，今年除了疫情蔓延的風險，還有通膨造成的價格上漲問題、貨物塞港造成供應短缺等，都讓百貨零售業嚴陣以待。

黃晴雯表示，受到疫情無法出國旅遊的影響，消費力留在國內，帶動精品銷售大爆發，去年業績較2020年成長超過10%，以台北店來說全年精品業績成長三成，預期今年國境仍無法開放下，精品業績仍可望維持高檔。

而國際精品陣容最堅強的SOGO復興館，去年含稅業績達156億，大幅成長10.3%，穩居台北單店百貨第一，更超越高雄漢神巨蛋，躍居全台第三大店；包括愛馬仕、香奈兒、LV等館內精品前三大業績均成長豐厚，其中周年慶期間更自港、韓等地倒貨到台灣，今年精品櫃位還將有新櫃登場包括YSL的HOMME系列等，還有高價珠寶GRAFF也在排隊等待進櫃，估計在珠寶、精品品牌齊全帶動下，今年有望再衝出全年新高業績，目標上看160億元。

面對目前疫情再趨嚴峻，黃晴雯表示，SOGO目前員工疫苗第二劑覆蓋率為97%，將持續祭出獎勵方案，打第三劑送2500元SOGO禮券；持續以高標準的防疫規範，打造安心的購物環境，她說疫情爆發以來，SOGO美食街的隔板一直都在，沒有鬆懈，賣場消毒也持續進行，近期確診者每日均出現十多例，但從到店人潮來看，雖然少了一點，但因未禁止內用，相對業績影響不大。