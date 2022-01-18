彰化市東區開發，將採區段徵收或市地重劃，因地主意見分歧讓縣府遲遲無法推動，縣府改採分區分階段開發。其中台化廠區較沒爭議，預估農曆年前就能送內政部都委會審議。(資料照)

彰化市東區開發，將採區段徵收或市地重劃，因地主意見分歧讓縣府遲遲無法推動，縣府改採分區分階段開發。其中台化廠區較沒爭議，預估農曆年前就能送內政部都委會審議。(資料照)

卡關多年的彰化市東區擴大都市計畫，彰化縣政府為尋求解套並凝聚地主共識，去年改採分區分階段開發獲內政部同意，預計農曆年前可以送內政部都委會審議；縣府建設處也帶領都計區案內地主參訪成功案例，盼凝聚共識加速推動彰化市東區發展。

東區擴大都計北起台鐵和國道3號，西至彰化市都市計畫邊界，南側約以有建成區、既成道路等界線為界，東側至彰興路和彰南路交界處，約595.9公頃，涵蓋10個里；2008年報部送審，2009年內政部區委會同意採擴大都市計畫辦理。

全案2013年通過內政部都委會審議，然而全區開發面積大、執行不易，加上地主對於採取「區段徵收」或「市地重劃」意見分歧，縣府前年起改變策略，將全區分成「台化廠區再發展區」、「優先發展區」、「已發展區」和「農業生產保留區」，分4階段進行。

為加速推動，縣府建設處上周帶領20多位地主，實地參訪採取區段徵收的台中市水湳經貿生態園區、員林184公頃市地重劃，透過簡報、導覽，了解兩種開發方式的執行成效、開發後環境差異，與區域發展現況；會後彰化縣長王惠美也親自與參訪團成員座談交流。

王惠美表示，全案2013年送進內政部，卻因開發方式遲遲未定案，無具體發展；目前比較沒有爭議的「台化廠區再發展區」去年9 月完成第二次公展（110年9月），通過彰化縣都市計畫委員會審議通過，預計農曆年前將報內政部都委會審議，若順利通過就可先行發布實施。

王惠美強調，彰化市東區的發展，「時間」是最關鍵因素，區內同時還有鐵路高架化、捷運綠線路網等軌道建設，彰化起飛指日可待，打開彰北交通網路，才能改變、翻轉彰化，她呼籲大家莫再拖，盡快凝聚開發共識，確認其餘整體開發地區，要採哪種開發方式，不論哪一種，縣府都會予以支持協助。