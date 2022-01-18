祖雄寫真書大賣，已經二刷。（粘耿豪攝）

祖雄寫真書大賣，已經二刷。（粘耿豪攝）

「同志天菜」祖雄去年12月推出出道10年以來的首本寫真書《Be My Hero》，短短1個月不到就突破5000本！他18日宣布寫真書二刷，全裸入鏡的他，堪稱歷來男藝人寫真書裸露尺度之最，除了許多照片都僅穿內褲「鵰形」畢現，他也坦言拍攝的1000多張照片中，不乏有露出「蛋蛋」的走光照，因為拍攝當下完全沒穿，就只是把身上棉被推開，用大腿擋住重要部位。

除了裸露尺度驚人，祖雄對於媒體各種麻辣提問，也來者不拒有問必答，被問對「小祖雄」尺寸滿意嗎？他笑說，根據「用戶反饋」，至目前為止應該都滿意，用過都有「五星好評」，也曾被抱怨過「太大、不舒服，要溫柔一點」，坦言「太急時就會容易受傷」。至於拍攝時有沒有起過生理反應，他說拍滑水時有一點，「那是因為冷，跟晨勃的感覺有點像，有時冷的時候會縮、有時是漲，而且白天晚上、冬天夏天尺寸都不一樣。」還笑說他小時候問過爸爸怎麼辦，「爸爸說去尿尿解決了！」

35歲的他在寫真書中除了展現傲人的胸、腹肌，也首度在書中全裸，陽光電眼、笑容展現健康的性感，目前體脂僅有10％的他維持精壯身材像是家常便飯，其實他做了很多努力，不包含其他運動，每周上2-3次健身房、每次2-3小時，重訓、有氧交替，並從拍攝前3個月就開始脫油、拍攝前一兩天連喝水都很節制，工作人員問他要吃什麼，都被他很兇地回覆：「可不可以不要在我面前聊吃的！」

問他最喜歡哪一組照片？祖雄表示：「最喜歡的話還是書裡前半部運動的我，因為那是我最愛的滑水運動，拍攝期間雖然沒吃東西心情不太好，但因為對運動實在太熱愛了，還是讓我有精神在鏡頭前全力展現自己。」

已經兩年沒回馬來西亞的他說，拍完寫真書媽媽才知道，「她叫我趕快寄一本給她！爸爸則說他如果身材跟我一樣也想拍，他以前是健美先生，現在62歲了還是有肌肉！」他說這本寫真書目前是個人最大尺度，「看40歲時，如果身材還可以，再突破！」

他之前曾被拍到與交往對象上摩鐵，但卻表示感情已經單身3、4年，與該女還在互相觀察，希望等雙方共識、方向再穩定一點才會承認正式女友，因為之前感情經驗不是很好，「再找到一個對象就是結婚對象了，想要再謹慎小心一點！」