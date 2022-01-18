最新民調滿意度墊底 朱立倫：過錯我一定承擔

根據最新政治人物聲望民調結果顯示，國民黨主席朱立倫在所有被調查的政治人物當中敬陪末座，滿意度僅有2成1，不滿意度高達6成1。資深媒體人謝寒冰認為，這是朱立倫自己造成的，且他在黨主席選舉時得票就不高，後來表現和決策又引起外界質疑，才導致大家對他的信任度降低。

TVBS公布的民調結果顯示，侯友宜以70%滿意度拿下第一，衛福部長陳時中則以57%滿意度位居第二；因疫情頻與中央互槓的台北市長柯文哲第三，第六名至第十三名依序為：台南市長黃偉哲、總統蔡英文、台中市長盧秀燕、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、立法院長游錫堃、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫。

朱立倫的滿意度為21%，不滿意度則有61%。民調還進一步分析顯示，其中國民黨認同者對朱的滿意度38%，不滿意度55%。同時，朱立倫的滿意度低於去年調查時擔任國民黨主席的江啟臣滿意度（33%）。同時，交叉分析顯示，民進黨認同者（17%）及中立民眾（20%）對朱立倫的滿意度僅2成左右。

謝寒冰今天(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，朱立倫民調不高很正常，因為他是在野黨的主席，且最近國民黨又遭逢連敗，但也不至於低到這麼離譜，比去年同期的前主席江啟臣還低，不滿意度高到嚇死人。不分藍綠都對他不滿，到底是什麼原因造成的？「抱歉，我認為是他自己造成的」。

謝寒冰指出，朱立倫上任以來到現在，歷經了陳柏惟罷免案、公投、補選和林昶佐罷免。除了陳柏惟罷免案有贏，但也贏的不多，且他上任不久，和他關係也不大；而接下來和他比較有關的，他的很多決策讓人家覺得好像猶豫不決，或想撇清某些東西，且沒辦法一肩扛起責任，才讓大家對他信任度降低。

謝寒冰認為，朱立倫在黨主席選舉的得票不高，本來大家對它就有疑慮，而他的表現又讓人家不知道在幹什麼。謝寒冰也呼籲國民黨，不要在傳統思維上作戰，要看敵人是怎麼攻擊你們的，要用敵人的方式反制回去，甚至超前部屬，不然只能被壓在地上打。