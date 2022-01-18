高雄市長陳其邁（左二）18日出席路竹第一家日照機構揭牌暨開幕儀式，他在視察時還不忘提醒媒體，不要靠近老人的活動區域，做好防疫。（林瑞益攝）

高雄市路竹區第1間日間照顧機構18日開幕揭牌，市長陳其邁表示，高雄市包含路竹日照機構已有76間，依國中學區日照中心是第56間，市府配合中央落實「一學區一日照」政策，實踐社區共老與在地安老。他也提醒長輩盡快去施打疫苗。

陳其邁上午出席路竹第一家日照機構揭牌暨開幕儀式，他在視察時還不忘提醒媒體，不要靠近老人的活動區域，做好防疫。

陳其邁說，照顧長輩是政府的責任，隨著高齡化的比例越來越多，市府也預先準備超前部署，除設立日照中心，也增加照服員人數，希望除了增加長照機構家數及硬體設備外，也能同步提升服務質量與內容。

這家路竹社區日間照顧機構設立於路竹老人活動中心3樓，由中央補助1955萬元新台幣及市府自籌345萬元，經公開評選委託台南基督教青年會（YMCA）經營，每位長輩平均活動空間12.11平方公尺，優於法規設立平均6.6平方公尺的標準，空間相當寬敞。

此外，陳其邁也不忘提醒長輩盡快施打第3劑疫苗，農曆過年即將到來，因為12歲以下的孩子沒有施打疫苗，團聚時較容易有感染風險，75歲以上長輩施打第3劑送500元禮券，市府也有提供計程車接送服務，鼓勵長輩施打疫苗，增加防護力。