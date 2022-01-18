人民幣兌美元在岸價（CNY）18日先漲後跌，收市貶47個基點，創近一周新低，中段一度升破6.34，高見6.3380，創近四年新高，隨後回軟，低見6.3527。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.3513，較17日下午4時30分收報6.3466，跌47個基點，或0.07％。離岸價（CNH）早段亦曾近6.34，高見6.3405，其後回軟，低見6.3610，截至下午4時51分，離岸價報6.3554，在岸價報6.3515。

人民幣兌美元中間價報6.3521，較17日報6.3599，升78個基點，或0.12％，創逾一個月的新高。

報導引述交易員指出，美匯指數在95關口上方逐漸回穩，結匯盤較多，助人民幣早段一度創近四年新高，但午後人民銀行副行長劉國強講話，表態不允單邊匯率，明顯影響市場心態，在岸價匯率快速轉跌，並回到6.35弱方。

另有交易員認為，春節前境內市場結匯料仍偏多，監管若不出手的話，將很難逆轉人民幣升勢，而且近期即期匯價已再次進入6.34至6.35區間，市場已有預期監管政策或調整以抑制進一步升值，如繼續調升外匯存準率仍是可能政策選項。