今年底高雄市三民區議員選戰，呈現大綠小綠混戰局面。除民進黨老將新秀外，台灣基進新聞部主任張博洋今（18）日正式將戶籍遷至三民區，他強調，戰況激烈的三民區不是有沒有空間的問題，而是不管怎樣都要拚出席次，宣告將拿出比罷韓多十倍的毅力回應選民期待。

一戰成名的張博洋今在臉書訴說參選心路歷程，他提到，三民區是他離開屏東家鄉，來到高雄讀大學的第一站，就在建工路的高應大，而正式就業的第一間工程公司，也是在三民區，雖然後來並沒有走向家人期待的道路，反而當志工當到捲起袖子投入政治工作，12年的歷程，都與這個選區密不可分。

他認為，要讓一座城市更好，讓台灣的主權更鞏固，讓民主更加「貼近人民」，光把一個擺爛市長趕走還不夠，需要更多年輕、本土、願意替常民發聲的政治工作者進到這個圈子，而且，不是一兩個年輕人，是要一大群的年輕人一起進入，才有機會改變僵固的體制。

他直指，「幫助台灣基進的理念壯大」這句話對他來說有了新的意義，也就是拿下議員席次，外界認為三民區參選大爆炸，綠營票有沒有空間？民進黨是否禮讓等問題。

他認為，對自己來說，空間是爭取來的，是雙腿跑出來的，是理念相挺挺出來的，我們就是來爭取空間的人，若我們將「打造以青年為主體的政黨」當成台灣未來政治進程中勢必要推動的事，那問題就不在「有沒有空間」，而是「不管怎樣都要拚出席次」。

他感謝2020在三民區有7.23％選民以政黨票支持台灣基進，剩下11個月的時間，他會全力以赴。雖然選舉很辛苦，小黨的處境也很艱難，但面對支持者一雙雙充滿溫度的手，還有眼神中流露的期待，再怎樣都會拿出比罷韓多十倍的毅力，回報選民的期待，也回報這個栽培他的政黨。