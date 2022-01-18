去年年底加入美國籍並將自己的名字改為「自由」的土耳其籃球明星坎特（Enes Kanter Freedom）呼籲國際體育界抵制北京冬奧會。對此中國大陸籃協主席姚明表示，有機會希望邀請他來中國看看，以便對中國有更加全面的認識。

據《德國之聲》報導，坎特近來成為體育界最活躍的中國批評者之一，通常運動員當中鮮少有人願意放棄商業代言的機會，去公開直言批評北京的新疆與西藏政策。隨著冬奧會開幕時間的臨近，坎特不斷通過社交平台發聲，以及參加西方媒體的一些脫口秀節目。

報導說，在最近的一次訪談中，坎特指責中國「用金錢來收買沉默」，並且呼籲其他運動員「把道德放在比金錢更高的位置」。對於美國、英國和澳大利亞等國採取外交抵制的舉措，他表示「這是好的，但還不夠」。

曾經在美國NBA效力於休斯頓火箭隊的姚明如今是大陸全國政協委員、中國籃球協會主席和冰雪運動推廣大使，他在週一參加中國公共外交協會舉辦的「世界的冬奧」主題下午茶活動中回答記者提問時表示，自己曾經聽說過有關坎特的事情，「不過我其實不太方便對他做出評價，因為我並不認識他。」

「如果有機會的話，我願意邀請他來中國看看……這樣他也許會對我們有一個更全面的認知」，姚明說。他還指出，體育是交流的橋樑。「既然是橋樑，在上面通行的人和車就避免不了有時會撞一下。我相信時間會解決很多問題，我們希望這座橋樑是始終存在的。」

報導說，坎特原籍土耳其，在2021年11月底他加入了美國籍，並且宣佈自己改名為Enes Kanter Freedom（Freedom英文意為自由）。當時他解釋自己更名原因時說：「美國人是幸運的，他們有言論表達和宗教自由，有新聞自由……我要讓這個詞成為我的一部分」。他曾經因為批評土耳其總統埃爾多安的政策而被註銷護照。

坎特對專制當權者的批評不止於土耳其，他還曾在社交媒體上批評中國領導人與藏人和維吾爾人政策，並呼籲抵制2022年北京冬奧會。在一場對陣芝加哥公牛隊的比賽中，他還穿著有「No Beijing 2022」字樣的球鞋。