立院朝野今研商中央政府總預算案，國民黨團總召費鴻泰當場驚爆，官股佔8成的華視總經理莊豐嘉，今下午竟打電話要求國民黨須撤銷「要求華視檢討與台灣事實查核中心合作關係」的提案，否則將修理國民黨。民進黨團總召柯建銘聞訊臉色一沉，直說「連我都不會講這種話」，當場致電要求文化部長李永得立刻到立法院說明，並強調莊豐嘉如果不行該換就換，「他想求仁，我們就讓他得仁。」消息傳出僅約半小時，李永得已火速趕到立院善後。

立法院今研商111年度中央政府總預算案，一整天除政令宣導費統刪比例喬不攏，其餘均大多有共識，柯建銘還一度笑說，今天這樣的氣氛，大家就要有心理準備一路開到半夜12點。

未料，就在下午5點左右，國民黨團總召費鴻泰突然發言表示，有個緊急的事情必須與朝野說明，就在剛剛，國民黨團辦公室主任接到莊豐嘉的電話，要求國民黨必須對國民黨提出的第619、677案撤案，否則就要開記者會修理國民黨。

國民黨立委曾銘宗解釋，國民黨對總預算提出的第619、677案，主要是針對華視與台灣事實查核中心的合作關係進行檢討，理由是過去1年，行政部門屢屢出現類似謊稱BNT是大陸疫苗的不實言論，但台灣事實查核中心卻未依事實提出說明；而華視的公股代表超過8成，國民黨因而要求華視必須檢討與該中心的合作關係，並到立法院做專案報告。

費鴻泰說，在立法院18年，從來沒聽過哪個人在預算協商時，敢去要求哪個黨團必須怎麼做，否則就要開記者會修理，「莊豐嘉自己經營媒體，有種你華視不要拿政府的錢，不然一個受政府委託經營的媒體，怎麼可以這樣做，我好怕喔！」

費鴻泰當場詢問柯建銘，「你在立法院快30年，有遇過這種人嗎？今天不給個交代，預算案就不用處理了，國民黨就此暫停協商。」曾銘宗也強調，華視公股超過8成，是誰縱容莊豐嘉囂張到這種程度，「國民黨不只要追究今天的事，還要追究當初是誰任命他。」

當費鴻泰披露此事後，柯建銘當場直言，「剛剛聽見這個事我也非常訝異，連我都不會講這種話，你們是不是也給我鼓掌一下。」這時，坐在柯身邊的民進黨立委劉世芳也搖頭苦笑了一下。

「事情都有是非曲直，我已經說了，這種事情連我都不能接受。」柯建銘表示，他已經打電話叫文化部長李永得馬上到立法院，「叫他來，整個華視還有公廣集團的問題，現在就是青黃不接，莊豐嘉以前就派去了，連我都對他非常不滿。」

柯建銘說，莊豐嘉以前是媒體人，不懂得政策的運作，「現在他要求仁，就讓他得仁」，別讓他在現在這個位置上；所以現在該怎麼處理，真的不行該換就換，這種性格實在不適合在行政與媒體的主管位置上，就讓他回到媒體「求仁得仁」。

柯建銘強調，整個華視與公廣集團青黃不接，這件事情也必須處理，包括公廣集團董事長陳郁秀想離開，也一定會做調整，「你們放心，我們不會護短。」

柯建銘也坦言，前陣子立法院處理《地制法》修法問題，華視一直修理他，藍綠亂打一通，「我覺得很奇怪，但我都吞下去了，我苦不堪言但不敢說，但這件事情我現在就請文化部長來，他馬上到。」

對此，民眾黨立委邱臣遠表示，此事若屬實，真的必須予以譴責。尤其朝野花了這麼多時間討論政府的政令宣導、執政黨對媒體的操作與護航，如果現在連政策的溝通都用威脅的方式處理，這是非常不恰當的，必須譴責，否則總預算協商會非常難走下去。