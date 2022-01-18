新竹縣政府加開7接種站，提供隨到隨打服務。（新竹縣政府提供）

新竹縣2所學校出現確診者、引發3校停課，新竹縣長楊文科為了加強疫苗接種，1月21日起加開7場次疫苗隨到隨打站，共提供5400劑的莫德納或BNT疫苗，民眾不須預約、就近前往，若人數較多，則須保持社交安全距離等候。

新竹縣衛生局指出，加開的7場次包含1月21日上午在新竹縣婦幼館，提供900劑BNT。1月22日在中國醫藥大學新竹附設醫院，上午提供500劑莫德納，下午為500劑BNT。1月22日在新竹縣婦幼館，上午有900劑BNT、下午為900劑莫德納。1月23日上午在竹北市中興集會所，則提供400劑莫德納，並限定第3劑者接種。

此外，1月22日上午在竹東衛生所，提供莫德納400劑。1月23日上午在新豐松柏站，提供BNT共400劑。1月23日在台北榮總新竹分院，上午為莫德納400劑、下午為BNT共400劑。

楊文科提醒民眾，接種疫苗務必攜帶健保卡、接種紀錄卡，若接種紀錄卡遺失者，請提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後才能順利完成接種。在防疫期間，民眾仍須做好個人防疫措施，包含「戴口罩、勤洗手、維持社交距離」等，共同守護健康。