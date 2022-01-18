今年鳳梨釋迦生產過剩，傳行政院要求各部會國營事業全數買單，卻引發國營事業基層反彈，國民黨立委鄭麗文怒轟，繼陳其邁要求國營事業出錢八千萬改建壽山動物園後，行政院又要求國營事業為生產過剩的農產品買單，民進黨不只當國營事業是提款機 ，還當成水果倉庫，誇張行徑一而再、再而三的發生，令人瞠目結舌。

鄭麗文說，面對中國抵制台灣農產品問題，政府應該正視、尋求解決根本辦法，而不是一味將水果放在同一個籃子裡，等到被抵制、產品滯銷就要求全民買單！年年都有各式需求，產品銷不出去，難不成國營事業都要被迫吞下認購？是國營事業還是黨營事業？

鄭麗文指出，台灣過去外銷農產品，一直都依靠中國這個單一市場，如今中國公告禁止鳳梨、釋迦、蓮霧進口，對台灣農產品外銷無疑是極大的衝擊。農產品滯銷確實讓人心痛，但如何幫助農民創造穩定的外銷通路、發展其他國家的市場，才是根本解決之道！光靠出口中國是不夠的，未來還有4月的鳳梨、5月的芒果，不只水果，還有水產，到時國營事業會不會從去年幫忙銷售虱目魚，變成買石斑？

她直言，農委會拓展外銷無方，對內產銷調節更是節節敗退，最終只剩收購這招，令人無言。如果我們不能針對問題大刀闊斧地進行應有的改革，而讓類似的事件一再發生，又如何向辛苦的果農及全國的納稅人民交代？

鄭麗文痛批，在這邊協尋總統、協尋行政院長蘇貞昌、協尋農委會主委陳吉仲，民不聊生，苦不堪言，核食改名、立委補選跑很快，農產品外銷問題從去年到現在，不見人影，只有嘴巴說說，還是民進黨無法解決的問題，通通堆到國營倉庫，眼不見為淨？