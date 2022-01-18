「花季度假飯店」刮刮卡，春節期間入住即可獲得一張中獎率百分百的刮刮樂。（柯宗緯翻攝）

2022台灣燈會將重磅回歸高雄舉辦，高雄旅宿業者樂開懷，搶攻觀光財，目前2月訂房率達8成。而有飯店業者更順勢加碼，推出「刮刮樂新年」活動，1／29-2／6春節期間只要來住宿，就有機會刮中萬元住宿券，可享免費再次入住，讓人直呼好有感。

迎接後疫時期大型觀光盛會，「2022台灣燈會在高雄」，高雄已經準備好了，就連身在郊區田寮的花季度假飯店，目前訂房率也達到七成。業者指出，特別針對農曆春節出遊的遊客，推出延續「高雄開就賺」腳步的「刮刮樂新年」，讓在111／1／29-2／6入住的旅客都能獲得一張中獎率百分百的刮刮樂，甚至有機會刮出超過萬元價值的住宿券。

花季度假飯店表示，其實春節住房一開賣，就有許多熟客、外地客不斷詢問預訂房間，希望過年能南下來享受度假，特別在去年高壓的氣氛下，讓許多民眾比起跑景點，更願意留在飯店內享受設施、放鬆。

而花季一直以來都是以高品質的湯泉聞名，不管是南部稀有富含礦物質的湧泉，及每間景觀客房內的碩大湯池，都讓湯客流連忘返。