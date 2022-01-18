鳳梨釋迦產量過剩，為解決此缺口，行政院要求各部會國營事業買單，引發基層激烈反彈，痛批「史上最誇張農產品採購案」。對此，國民黨痛批，民進黨政府的無能讓農民苦不堪言，說好的「拚外銷在哪？」，如今看來根本是謊言騙局，甚至不惜動用國家機器要求國營單位進行認購，以遮掩蔡政府的失能，「笨蛋，外銷才是重點」。

國民黨表示，國營單位員工爆料，國營事業員工的薪資與獎金，皆編列預算在冊，但為了消化水果的認購要求，福委會只能花錢吞下來，可是福委會的錢就是員工的錢，蔡政府為了解決失能的政策，竟然變相伸手進國營事業員工的口袋。

國民黨指出，農委會竟還厚臉皮的跟民眾說「不是強迫，是拜託」，這就是蔡政府慣用話術翻版，從「不是蓋牌，是掀牌」、「不是缺電，是跳電」、「不是核食，是福食」，到「不是強迫，是拜託」，一以貫之的硬拗胡扯。

國民黨批評，過去不論鳳梨、蓮霧遭遇到中國大陸的外銷問題，農委會主委陳吉仲都用「分散風險」來敷衍農民，結果2019年就上任的陳吉仲，過了3年，「新南向政策」毫無進展，竟然連鳳梨釋迦過去銷量的3分之1都解決不了，還要要求台灣國營事業單位幫忙認購。

國民黨強調，鳳梨釋迦的果農真正在意的是外銷問題，而非期待國營員工被迫要求認購，請民進黨不要苦了農民，又增加國營事業單位員工壓力。