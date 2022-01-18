桃園市立圖書館推出新總館3個場域名稱點子發想票選活動，28日前填問券可抽好禮。（桃園市立圖書館提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市立圖書館新總館預計10月16日開幕，館舍為複合式建築，分為圖書館棟及電影院棟，採OT方式營運將有影城、書店進駐，為讓民眾參與新總館誕生，市圖推出新總館3個場域名稱點子發想票選活動。

市圖新總館圖書館棟為地上8層建物，設有大型繪本區、親子閱覽區、青少年閱覽空間、演講廳及文創商場等；電影院棟為地上5層建物，經招商將有影城、書店進駐。

館長姚敦明指出，OT營運經過招標，優先申請人為國賓影城母公司國元影業股份有限公司、大霹靂國際整合行銷股份有限公司及台灣蔦屋股份有限公司聯盟取得優先議約權，目前仍在議約狀態。此外他也提及，合約中有規定，電影院廠商每年要回饋8000個小時給市府、文化局等單位，播放紀錄片、藝術電影等，推廣不同的文化。

市圖新總館場域名稱點子發想票選活動開跑，18日起至28日只要填寫網路問卷就有機會抽精美好禮，開放票選場域共有3個，分別為戶外廣場、1樓演講廳及頂樓，戶外廣場有3個選項為生命樹廣場、綠茵廣場、曼哈頓廣場；演講廳有3個選項為微光廳、植劇場、快雪時晴；9樓頂樓有3個選項為沐光花園、綠書廊、巴比倫花園，此外，民眾也可以在其他選項中填寫喜愛的名稱。

姚敦明說，希望藉由新總館場域名稱點子發想票選活動，提高市民對新總館開幕的期待，新總館將於10月16日開幕，除了圖書館、電影館，其他樓層還有咖啡館、樂齡閱讀及親子研習教室、多功能活動區及數位學習區等，展現全新亮眼型態的圖書館，更提醒民眾開幕當天晚上將於戶外場地舉辨演唱會，邀請民眾共襄盛舉。