健康減重是王道，嘉義基督教醫院減重中心整合各科專業，以深度飲食管理、運動、用藥、手術等方式，為減重者擬定客製化減重方式，讓百公斤少年找回「輕」春，減重中心主任周莒光表示，減重與不復胖都要用對的方法。
周莒光指出，去年12月間有1名體重破百公斤的16歲陳姓少年來看診，經醫療團隊找出他瘦不來的主因是飲食問題，阿嬤及媽媽認真煮食，反而造成他攝取過多的油及熱量。
陳姓少年每天記錄飲食，醫療團隊據此協助他管理飲食的質量，並督促他持續運動，現已降到88公斤，往78公斤的目標繼續努力，肝指數也大幅降下。
周莒光說，肥胖是長期、反覆且多因性的慢性疾病，中風、癌症、腎臟病、胃食道逆流等疾病都與肥胖有關，但很多想減重的人沒有經過專業的評估、以及個人化的減重計畫，花大錢買減重食品或藥品，可能適得其反，甚至出現肌少症、骨質疏鬆等情形。
周莒光說，不僅一般民眾減重聽信偏方，也有醫療人員也用坊間的減重食品，卻未能達到效果，其實減重方式不斷進展，必須視個人狀況，從飲食、身體機能、運動、藥物或手術等各方面採取因應策略，才能健康減重又能避免復胖，而這需要專業醫療團隊及精密儀器檢測。
嘉基院長姚維仁表示，減重中心備有高階全身組成分析檢查儀（DXA）、身體組成儀（Inbody），結合家醫、肝膽胃腸、新陳代謝、整形外科、一般外科、精神科、兒科、中醫、營養師、復健師等各科資源，組成減重團隊，協助民眾減重又保有健康。
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