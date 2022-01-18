嘉基醫院減重中心備有高階全身組成分析檢查儀（DXA）。（廖素慧攝）

嘉基醫院減重中心家醫科安欣瑜解說高階全身組成分析檢查儀檢查出來的身體狀況。（廖素慧攝）

嘉基醫院減重中心就在健康檢查中心。（廖素慧攝）

嘉基醫院減重中心團隊有家醫、新陳代謝、外科、精神科等各科資源 ，協助減重者找回「輕」春。（廖素慧攝）

健康減重是王道，嘉義基督教醫院減重中心整合各科專業，以深度飲食管理、運動、用藥、手術等方式，為減重者擬定客製化減重方式，讓百公斤少年找回「輕」春，減重中心主任周莒光表示，減重與不復胖都要用對的方法。

周莒光指出，去年12月間有1名體重破百公斤的16歲陳姓少年來看診，經醫療團隊找出他瘦不來的主因是飲食問題，阿嬤及媽媽認真煮食，反而造成他攝取過多的油及熱量。

陳姓少年每天記錄飲食，醫療團隊據此協助他管理飲食的質量，並督促他持續運動，現已降到88公斤，往78公斤的目標繼續努力，肝指數也大幅降下。

周莒光說，肥胖是長期、反覆且多因性的慢性疾病，中風、癌症、腎臟病、胃食道逆流等疾病都與肥胖有關，但很多想減重的人沒有經過專業的評估、以及個人化的減重計畫，花大錢買減重食品或藥品，可能適得其反，甚至出現肌少症、骨質疏鬆等情形。

周莒光說，不僅一般民眾減重聽信偏方，也有醫療人員也用坊間的減重食品，卻未能達到效果，其實減重方式不斷進展，必須視個人狀況，從飲食、身體機能、運動、藥物或手術等各方面採取因應策略，才能健康減重又能避免復胖，而這需要專業醫療團隊及精密儀器檢測。

嘉基院長姚維仁表示，減重中心備有高階全身組成分析檢查儀（DXA）、身體組成儀（Inbody），結合家醫、肝膽胃腸、新陳代謝、整形外科、一般外科、精神科、兒科、中醫、營養師、復健師等各科資源，組成減重團隊，協助民眾減重又保有健康。