110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級最後一階段預賽，18日在台科大體育館閉門進行，僅有8人登錄出賽的台北大學，大三前鋒周季葳遇到忘記帶球員證，趕回三峽住所拿取，趕上下半場為球隊效力，北大全場4人得分上雙位數，終場67比60擊退台北護大，目前累積2勝6敗，剩下3場預賽只要再搶1勝，應可保級成功。

此役場邊意外小插曲是周季葳忘記攜帶大會製作的球員證、無法進場，只好騎機車趕回三峽住所拿，但往返超過1個半小時，她返抵台科時，上半場已快結束，只能利用中場時間練投、活動活動筋骨，第3節才替補上場。

周季葳說：「怕今天早上從三峽來台北會塞車遲到，昨晚特地提前到台北住，也檢查球衣球鞋及學生證都在包包，沒想到竟漏了球員證，因為大會規定必須有球員正，就算出示學生證都無法進入體育館，我只好飆機車回三峽，還好趕上下半場，我們也贏球，才沒惹禍。」

北大僅8名球員出賽、缺一不可，卻不可能每年都「精兵制」，教練張維仁說，8人無一大四，下季都可再打，本季如順利保級，下季再收幾名即戰力大一球員，希望有機會試著挑戰重返6強。

同樣畢業自HBL名校北一女中的北大隊長宋淑萍，此役飆進5記三分球、進帳15分，搭配隊友蔣宛儒17分、7籃板、5阻攻，張舒涵12分、5籃板及田定加11分，其中蔣宛儒得分、阻攻創個人UBA新高，也首度投進三分球，幫助球隊守住本季第2勝，接下來依序對地主台科、成大、清華，北大要為保住一級席次爭取更多勝場數。

上季公開女二級亞軍、本季升上一級的台北護大苦吞開季8連敗，隊史一級首勝得再等等，本戰也是4人得分上雙，謝偉平、蕭歆潔都進3記三分球各拿15、11分，李浩璟、謝靜萱都12分、9籃板。