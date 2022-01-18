立法院長游錫堃今日主持朝野協商，朝野各政黨提出刪減預算看法，在野黨立委認為，2021年外事活動減少，主張削減陸委會等赴中國大陸出差的預算，但民進黨立委劉世芳等認為，在兩岸共同打擊犯罪等事務性需求下，仍有必要維持赴陸出差費。

在朝野協商後，111年度總預算案總數2兆2784億元，扣除軍公教人員調整待遇編列163億元，其餘2兆2621億元通案刪減比例1.19％，約270億元。

最主要刪減的是大陸地區差旅費50％，且不得流用，國外旅遊和出國教育費用刪減5％，除國防部和外交部外，也不得流用。另外也刪減委辦費5％、房屋建築養護費5％、車輛及辦公器具養護費5％、設施及機械設備養護費5％、軍事裝備及設施3％、設備及投資6％、對國內團體捐助與政府機關間補助5％、對地方政府補助5％、一般事務費5％。

另外，國民黨立委費鴻泰認為，許多政府單位編列政令宣導預算，國民黨堅定要求刪減政令宣導費50％，但對於衛生福利部的防疫宣導費及農業委員會動植物防疫檢疫局的檢疫宣導費，則不刪減預算。