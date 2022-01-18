即便新人留存率不到5成，壽險業每年仍是要大量增員，九大壽險公司開出2022年招募業務員目標，共要2萬8700人，其中富邦人壽每年都以6千人為目標，南山人壽今年拉高到5500人，國泰人壽訂5千人，其餘如新光、中國、三商美邦人壽各要3千人，台灣人壽目標1600人，遠雄人壽及全球人壽今年相對謹慎，各要1千人及600人。

若九大壽險公司要招募2.87萬人，另外還有如元大人壽、台新人壽、安聯人壽、友邦人壽、宏泰人壽等，估計整體壽險業今年也是要招募3萬名業務新兵。

九大壽險公司2021年開出招募業務員目標是2.88萬人，但最後依據壽險公會統計，這九家公司去年全年登錄業務員人數是少了3689人，其中，以中壽增加2140人，是成績最好的公司，其次是國壽增709人，剩下九家公司去年登錄業務員人數都是減少，可能是新人存活率不高，亦可能是舊有業務員轉行或退休，亦可能是壽險公司清理兼職或低產能人力。

依據壽險公會統計，2021年底壽險公司登錄業務員人數22萬2561人，比2020年底減少4797人，是2013年之後，即近八年來首次衰退，亦是跟新冠肺炎疫情、保單結構轉型、上課時數等有關。

2022年部分壽險公司對增員目標更為謹慎，因為若大幅增員、提供教育訓練等前期成本，最後人都留不住，白忙一場白花錢，所以如國壽、全球、遠雄的增員目標就比2021年減少。

但亦有壽險公司認為只要有新血加入，就能帶來新的業績及新的客戶名單，因此仍要積極增員，如南山、中壽等今年不止增員人數比去年增加，還有提供財務補助、專案獎金。

如南山人壽祭出一年期的優質人才培訓計畫，新人達標者有機會拿到30萬元的專案獎金，以2021年為例，成功達標的新人平均月收入可達5.3萬元。

中壽亦對社會新鮮人提供為期15年的財補計畫，最高可多領到40萬元及一台iPad，若有三年以上經驗者財補計畫只有9個月，最高補助50萬元，業務主管則最高補助150萬元，中壽表示，其去年引進600位專案新人，平均月收入可近4萬元。