彰化銀行統籌主辦大聯大集團子公司詮鼎科技公司、振遠科技公司及昱博科技公司總金額1.5億美元聯合授信案順利募集完成，於1月18日於大聯大南港總部大樓舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與詮鼎集團董事長許銘仁簽訂聯貸合約。

彰化銀行為大聯大集團長期密切往來合作夥伴，為集團籌措資金首選機構，本次聯貸案為彰銀繼2020年6月統籌主辦品佳集團26億元聯貸案，及2021年9月統籌主辦世平集團新臺幣140億元暨2.4億美元聯貸案之後，再次統籌主辦大聯大集團之聯貸案。透過良好的聯貸架構規劃與設計，彰化銀行替企業客戶打造適合的融資產品，提供全方位的金融服務，與優質企業夥伴攜手共同成長。

本次聯貸案資金用途是充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，聯貸銀行團成員包括第一銀行、兆豐銀行、合作金庫、華南銀行、上海商銀、全國農業金庫及新光銀行共8家金融機構熱烈響應，顯見詮鼎集團在半導體零組件通路銷售之營運績效獲得金融同業一致的支持與肯定。

詮鼎集團為全球第一的半導體零組件通路商大聯大投控旗下的主要事業群之一，深耕亞洲市場多年，營業據點包含台北、北京、上海、深圳、東京、大阪等主要城市。產品領域包含手機、PC、物聯網(IoT)、網路通訊、LCD及電源等多項應用領域，代理經銷品牌達30多種，提供客戶完整的設計方案、零組件應用設計及物流管理等全方面服務。受惠於防疫概念、5G、物聯網(IoT)及人工智慧(AI)之發展趨勢，消費市場對半導體及相關電子零組件需求表現持續強勁，詮鼎集團產品出貨持續暢旺，未來營收及獲利成長可期。