統振（6170）積極進行事業重整，繼2020年出售統達股權，對其喪失控制力之後，統振18日公告，將出售旗下子公司達振能源股權，錸寶（8104）將以每股15元承接5291張持股，統振在大舉出脫達振股權之下，持股比率銳減至三成以下，喪失對達振能源的控制力。

達振能源為統振轉投資之子公司，為3C電池模組供應商，登記資本額為2.8億元，統振原來持股43.62％，統振公告的這一波股權出售案，總交易金額達7938萬元，處分利益為4000萬元，以統振目前資本額8.97億元計算，估可挹注每股盈餘0.45元，但對達振能源持股比率大減，並喪失其控制力，未來將不再認列營收。

統振近年接連出脫子公司股權，統達能源出脫給達方（8163），雖還有剩餘持股，但均已經喪失其控制權。

統振2021年金融科技與通訊、能源、流通三大事業體營收占比分別為53.69％、32.75％、13.56％，金融科技與通訊事業中，由於公司近年來積極拓展外籍移工之金融科技匯款市場，且於2021年10月29日成功接軌沙盒實驗，成為台灣首家正式合法提供即時到匯及假日到匯服務的移工匯款業者，帶動外籍移工使用旗下Q pay APP系統進行小額匯兌的需求增加，2021年度總會員數大幅年增54％，全年匯筆數亦同步大增61％。