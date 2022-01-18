國發會主委龔明鑫18日在年終記者會上表示，政府正規劃2050年淨零碳排路徑圖，未來不會採強制手段來減少燃油車的發照，而是把燃油車所徵收的碳費拿去補助研發綠能技術的電動車廠商，藉「外部成本內部化」，以價格機制來改變市場的比較利益，達成減碳目標。

龔明鑫表示，行政院永續會將於三月提出2050年淨零碳排路徑圖，雖然國際上有聲音認為核能也是綠能，但核能迄今受限於技術，仍有核廢料無法處理的問題，核安也非百分之百安全，因此2050年的能源配比，核能不是選項。

至於原本要達到減碳的2025年五三二目標（燃氣發電量占五成、燃煤電量三成、再生能源發電量兩成），龔明鑫坦言，這目標可能要延緩一年多才能達到，但是再生能源包括太陽光電、離岸風電裝置容量的目標不變，政府發展綠能的目標是不會變的。

而為達到減碳，政府希望提升電動車的占比，但是不會採取禁售燃油車的手段，而是循「外部成本內部化」，課徵燃油車碳費，然後把碳費收入拿去補貼電動車等綠能技術研發，讓市場上產生比較利益的變化，也就是以價格機制來達到此一目標。