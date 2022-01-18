電動機車新創業者Gogoro與公開交易之特殊目的收購公司（SPAC Special Purpose Acquisition Company）Poema Global Holdings Corp.（美國納斯達克股票代碼 PPGH），18日宣布，獲得策略夥伴Hero MotoCorp、Engine No.1及其他投資人的私募增資（PIPE），超額認購的資金自2.57億美元再提高至2.85億美元。

印度機車業龍頭Hero MotoCorp董事長兼首席執行長Pawan Munjal說道：「對Gogoro私募增資的投資符合我們的願景－『成為交通移動的未來』。我們已與Gogoro合作，將現今的電動運具和電池交換網路帶到印度和其他全球市場。」

Gogoro表示，Engine No.1在國際間是一個極富盛名的投資集團，其成立宗旨是運用環境、社會和 ESG 數據來推動長期經濟價值，並相信公司對其員工、客戶、社區和環境的投資會大大提高其業績。美國總市值最大的公開上市石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）及全球最大的汽車製造公司通用汽車皆為Engine No.1所選擇投資與發揮積極影響力的對象。Engine No. 1 同時認為未來交通運輸將往電動化發展，採用電動運具會為車輛製造商帶來比傳統運具更高的業務價值。

Gogoro財務長Bruce Aitken表示：「Gogoro很高興Hero MotoCorp和Engine No.1成為我們的私募增資夥伴。我們近期已提交F-4申請資料，有望在第一季度如期完成SPAC交易。此外，2021年營收超越原本的財務目標，Gogoro 正在實現我們的計劃和期望。我們的私募增資 中有三種投資群體：包含持續支持我們願景的現有投資人、可以幫助我們擴大版圖的新策略投資人、以及新的機構投資人。Hero MotoCorp是主要的OEM和市場拓展合作夥伴，而Engine No. 1將提供Gogoro在環境影響議題上如何推動經濟價值的指導策略，他們的加入再度驗證了我們長久以來的策略和計劃。」

Gogoro與Poema正式合併完成後將以Gogoro為存續公司，公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.，並以股票代碼「GGR」在美國納斯達克上市。