屏縣府為照顧大恆春地區11所學校午餐品質及衛生安全，恆春國中中央廚房18日動土。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為照顧大恆春地區11所學校午餐品質及衛生安全，恆春國中中央廚房18日動土，由縣長潘孟安親自主持，他說，該廚房將於今年10月完工，屆時除了恆春國中師生擁有嶄新的廚房外，鄰近的10所國小也一同享有，共計2500名學童受惠。

潘孟安指出，學校中央廚房設置可提供學童安全、衛生、營養及品質穩定的午餐，並由專責校園營養師的監督與把關來降低食安風險，除有營養師針對成長中的孩子調配食材及營養成分比例外，食材也都使用符合國家標準的三章一Ｑ標章，讓符合營養學、健康安全的食材，送到孩子的桌前。

他說，中央廚房將提供恆春國中教職員工及恆春鎮鄰近10所國小師生衛生、安全及營養的午餐品質，供餐數約達2500人，未來也將車城鄉及滿州鄉國中小納入該座中央廚房供應，使整體供餐量高達3400人，大恆春區總計有18所國中小學童受惠。

縣府教育處表示，中央廚房新建工程以恆春在地特色「漂浮城牆」樣貌為設計理念，是符合恆春地區溫和氣候、環境與歷史文化特色的綠建築，建造具有節能減碳且良好通風採光的廚房環境，期望該座新建中央廚房提供大恆春地區18所國中小優質午餐外，同時成為恆春鎮中央廚房樣貌的典範。