去年重創警方形象的 「松山之亂」，唯一被起訴、闖入台北市警松山分局砸毀電腦的徐權，台北地方法院一審依《刑法》「損壞公務員職務掌管物品罪」將徐判刑6月，可易科罰金，但警分局提上訴，台北地院二審18日開庭，徐權說願意向分局道歉。

去年4月16日時任松山分局督察組教官楊忠蒞，酒後與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙派出所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕，北檢偵結後，起訴砸壞電腦的徐權。

去8月19日北院開庭前，法官安排徐權與警員蕭育宏調解，徐答應賠8000元，及一台損壞的同款電腦螢幕，蕭雖同意和解，但表示須向長官請示如何處理，因遭外界批評，分局強調蕭不能代表分局，不同意和解。

不過，徐權審理中認罪，並表示喝酒闖禍很後悔，希望法官給他緩刑，但到庭論告檢察官不同意，否則無法嚇阻、警惕同樣事件再度發生。

北院審理後認為，徐權與楊忠蒞在外發生糾紛，即尾隨楊進入派出所內欲找楊理論，遇事不知理性、冷靜處理，無視在場執行勤務員警的勸阻，竟舉起鐵椅恣意砸毀員警的公務電腦螢幕，藐視公權力，不宜寬貸。

法官考量徐權與員警調解成立，但因松山分局不同意和解未履行，依損壞公務員職務上掌管物品罪，將徐權判刑6月，可易科罰金18萬元。

另9名闖入分局的黑衣人，遭警方依違反社會秩序維護法送辦，北院簡易庭裁定3人拘留3日，另5人各裁罰1萬2000元的最高額罰款，1人則不罰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障