蘇富比拍賣行(Sotheby's)將要競拍1枚重達555克拉的黑色鑽石(Carbonado)，外表通體漆黑，與閃亮奪目的鑽石很不相同，但是它又散發一種神秘的感覺。蘇富比珠寶專家表示，黑鑽石極特殊，它可能來自外太空。

美聯社報導，蘇富比將這枚555.55克拉的黑鑽稱為「謎」(The Enigma)。它現在正在巡迴展示，隨後將於2月於倫敦正式拍賣。

蘇富比預估黑鑽石的底底為680萬美元(約1.8億台幣），它的成交價必然更高，可望上探700萬美元，也就是2億新台幣左右。拍賣行表示，加密貨幣也可以作為支付方式，也就是比特幣。

蘇富比迪拜珠寶專家蘇菲‧史蒂文斯(Sophie Stevens)說，這枚鑽石有55個刻面，很符合中東文化的法蒂瑪之手(Khamsa )，它代表力量，代表保護，所以有一個很好的主題。

史蒂文斯還表示，黑鑽相當罕見，它與鑽石同樣都達到硬度10，但是外表卻完全不同。它如何形成還是個學術爭議話題，一種看法認為它原本是1枚天外的碳質隕石，當隕石與地球相撞，形成的巨大高熱引發生化學蒸氣反應，混入了其他元責，之後又深埋地下擠壓，形成通體漆黑的黑鑽石，目前僅在巴西和中非發現。