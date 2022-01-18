嘉義縣春節9天連假相關醫療服務資訊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

9天春節長假，嘉義縣醫療不打烊，除縣轄4大醫院除夕至初五24小時急診開設外，已協調18家診所初一至初三提供門診，另因應疫情升溫，4大醫院將強化戶外發燒採檢站，加開防疫特別診、新冠肺炎自費採檢服務，加強疑似個案採檢轉介及分區、分流隔候診，以降低傳播風險。

今年春節假期從1月29日到2月5日共9天，鑑於農曆新年期間，各醫院、診所門診都減少，嘉縣衛生局今邀集轄內長庚、慈濟等4大醫院舉行春節醫療應變整備會議，並要求各醫院提升急診應變機制，包括高峰時段加強分流及床位開設、增加人力調度等，確保醫院急診正常運作。

除維持春節醫療服務外，衛生局也整合4大醫院，強化戶外發燒採檢站，加開防疫特別診、新冠肺炎自費採檢服務，專責隔離病房也從84床提升至105床，掌握呼吸器275台，持續嚴格門禁控管，限制住院陪病者1名，並應出具3日內篩檢陰性證明，以保全醫療量能。

衛生局長趙紋華表示，春節期間人群南來北往，面對Omicron疫情嚴加戒備，呼籲民眾避免不必要的就醫、陪病或探病，以視訊或電話方式替代實地探視，並儘速完成第3劑疫苗施打，確實遵守戴口罩、勤洗手、守距離，減少至人潮聚集場所。