金門新冠肺炎疫苗接種現況。（金門縣衛生局提供）

金門出現「莫德納荒」，全縣醫療院所現階段至少需要408瓶，縣衛生局向中央爭取600瓶備用，結果只獲發給250瓶，打不到疫苗的民眾怨言四起，抱怨金門人被當作「二等國民」看待。縣府緊急再協調中央補貨，並呼籲民眾接種同屬mRNA類疫苗，且副作用還比較小的BNT疫苗。

縣衛生局說明，金門縣統計截至1月17日，接種追加劑者有7096人，接種基礎加強劑者有335人。目前以接種莫德納疫苗最多，比例高達91.25％，其次為BNT疫苗占8.29％，另高端和AZ不到1％。

李錫鑫局長表示，莫德納及BNT疫苗皆屬mRNA疫苗，且BNT疫苗的副作用較莫德納疫苗略低，民眾可做為替代選擇，中央將在農曆年後視疫苗到貨情形撥發疫苗，該局也會持續向指揮中心爭取配送莫德納，請鄉親再耐心等待。

另1922疫苗預約平台第20期追加劑自18日上午10時起至22日中午12時開放預約，同樣依照年齡採分時段預約，施打時程為1月24日至30日，凡是11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都可預約接種第三劑，若預約不到莫德納疫苗，縣衛生局同樣建議可選擇BNT疫苗。

縣府統計，截至111年1月17日止，以金門常住人口6萬6418人計算，第1劑涵蓋率已達82.95％、第2劑達72.95％及追加劑8.85％。