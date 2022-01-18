2022年以來，鋅價一直維持在每噸3500至3530美元歷史高檔位置，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）總經理方彥斌18日在法說會上指出，由於2021年上半年國際鋅價基期較低，加上2月續約將調漲集塵灰處理價格，2022年上半年的獲利能力將有明顯的成長幅度，營運一定優於去年。

2021年平均鋅價每噸3005美元，較2020年的2265美元成長33％。也讓鋼聯2021年的稅前淨利7.24億元，年增38％。

方彥斌指出，新增的11類型不同資源廢棄物料源處理，新增廢棄物料源處理加入後，2022年整體產量將增加25％，今年第二季開始效益顯現、貢獻度大增。

方彥斌指出，新增不同資源廢棄物料源中，SRF衍生燃料產品，對減少燃料成本有極大助益，這對今年降低生產成本、提升毛利率將會有明顯的作用。

鋼聯處理國內鋼鐵廠集塵灰業務，2021年平均每噸處理費用在580元，由於國際焦炭價格從每噸5000美元上漲至1萬美元，漲幅高達一倍，反映成本劇烈變動，方彥斌指出，鋼聯將於1月底與各鋼廠合約陸續到期之際，2月續約同時，順勢調漲集塵灰處理價格，預估漲幅至少一倍以上。

2021年下半年，因應中國與環保問題迫使當地鋅冶煉廠減產，加上歐洲綠電價格上揚使得歐洲最大煉鋅廠Nyrstar宣布減產，促使國際鋅價持續走揚；方彥斌表示，目前鋅價來到每噸3500至3530美元歷史高檔位置，而由於全球原物料價格上漲，因此，預期2022年上半年的鋅價應可維持在高檔持穩。