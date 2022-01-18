英國12月就業人口 增加18.4萬人 19:122022/01/18 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國統計局18日公布，去年12月英國就業人口較11月增加18.4萬人至2950萬人，且去年11月為止的3個月內失業率降至4.1％，低於華爾街預期的4.2％，可見英國政府無薪假補助計畫到期及新一波疫情並未阻礙勞動市場復甦。資料也顯示，去年12月申請失業救濟人數較11月減少4.3萬人。 中國人口14億1260萬 去年僅多48萬 築間不畏疫情去年營收創30億 今年再催生兩新品牌 #英國 #就業人口 #去年 #統計局 #為止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英媒預測 強生恐於兩周內下台 04:102022/01/18 話題觀察 《國際產業》瑞士蓮去年銷售可望大增 營益率拚年年升 17:392022/01/18 財經 去年承辦全中運口碑佳 雲林縣再承辦2025年全運會 12:402022/01/18 生活 匯率期貨趨勢專欄－賣壓出籠 美元周線翻黑 04:102022/01/18 證券．權證 《國際社會》法國新冠住院人數飆升 估月底下降 15:062022/01/18 財經 臺英能源創新工作坊 聚焦新能源技術發展 12:122022/01/18 財經 陸人口增長率 首次跌破千分之一 04:102022/01/18 全球財經 不畏晶片短缺 Audi純電動車逆勢成長 較去年增 57.5％ 14:112022/01/18 汽車情報-汽車新聞 房租、住宅維修費雙創高 南部租金去年漲最多 12:392022/01/18 財經 去年違規占用公車停靠站達4萬件 北市警1／19起加強取締拖吊 13:022022/01/18 生活 樂玉成談去年大陸外交六大高光時刻：中美元首首次視訊會晤等 14:392022/01/18 兩岸 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 美物價狂飆！這規定上路更慘了 貨運業者揭悲劇現況 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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