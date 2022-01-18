英國統計局18日公布，去年12月英國就業人口較11月增加18.4萬人至2950萬人，且去年11月為止的3個月內失業率降至4.1％，低於華爾街預期的4.2％，可見英國政府無薪假補助計畫到期及新一波疫情並未阻礙勞動市場復甦。資料也顯示，去年12月申請失業救濟人數較11月減少4.3萬人。