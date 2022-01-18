因應疫情升溫，考量員工健康安全，momo富邦媒（8454）18日表示，已於18日啟動分組分流居家辦公，以降低辦公室群聚風險，平台營運不受影響。

富邦媒股價18日收在1585元，與前一個交易日相較，維持平盤。