因應疫情 富邦媒啟動分流居家辦公 19:122022/01/18 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情升溫，考量員工健康安全，momo富邦媒（8454）18日表示，已於18日啟動分組分流居家辦公，以降低辦公室群聚風險，平台營運不受影響。 富邦媒股價18日收在1585元，與前一個交易日相較，維持平盤。 亞太電信針對家住桃園辦公地點在台北的同仁 啟動居家辦公 星展銀行推動FoW 4成工時居家辦公 #富邦媒 #因應疫情 #居家辦公 #分流 #員工健康 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞太電信跟進 桃園18日啟動居家辦公 17:482022/01/17 財經 採買年貨 侯友宜籲分流避免群聚 04:102022/01/17 地方新聞 華航明天起分組居家辦公 16:332022/01/18 財經 《航運股》華航實施分組居家辦公 機組員第三劑施打率近7成 16:142022/01/18 財經 春節前夕疫情升溫 momo富邦媒口罩業績近半年成長7成 16:022022/01/18 生活 落地採檢分流條件放寬 羅一鈞澄清醫療量能充足 15:552022/01/17 生活 華航啟動防疫應變 停辦尾牙、明起分區居家辦公 16:122022/01/18 財經 永豐金啟動防疫措施 家住桃園員工即起居家辦公 16:082022/01/18 財經 4大金控萬名員工 啟動居家辦公 04:102022/01/17 焦點要聞 台積電防疫升級 即日起分組分流上班 12:592022/01/17 財經 台積電祭6管制 半導體大廠尾牙紛取消 04:102022/01/18 焦點要聞 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 美物價狂飆！這規定上路更慘了 貨運業者揭悲劇現況 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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