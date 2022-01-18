賓士女撞飛騎士 下秒「開後車廂」網嚇：拿球棒或埋屍？

網路上流傳一段影片，1名機車騎士等紅燈時遭後方白車賓士追撞，當場噴飛至後方，騎士整個人躺在路中一度起身，接著又疑似因暈眩、傷重倒下；透過機車行車紀錄器可見，賓士女駕駛下車後竟是先「打開後車廂」，接著才去查看騎士，網友則驚恐留言「要要拿球棒還是埋屍嗎？」

臉書「爆料公社二社」有網友分享1部影片，影片中1名機車騎士在路中停等紅燈，不料遭後方1輛白色賓士車疑似未發現號誌而當場追撞，騎士當下被強大撞擊力道撞飛至後方、躺在路面，接著又起身一下再次趴地，最後再費大把力氣起身跪地，疑似再因頭暈目眩靠在分隔島倒下。

1名機車騎士等紅燈時遭後方白車賓士追撞，當場噴飛至後方，騎士整個人躺在路中一度起身，接著又疑似因暈眩倒下。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

影片中男騎士遭撞倒地後還不斷往後看，貌似不知道發生什麼事，而事後白色賓士車的女駕駛在路中停車後，下車竟是先開後車廂，接著才查看騎士狀況，並一臉慌張地對騎士說「叫救護車」，影片最後騎士補上1句「什麼情況啊」，影像曝光引發網友討論。

其他網友留言說，「騎士這個時候能昏倒就別站起來，嚇嚇她」、「好可怕，好像殺人」、「肯定在滑手機」、「拜托，下次還是先躺下不要爬起來！爬動會擴大脊椎傷勢」、「開後車廂，是想把傷者塞入？」、「她開後車廂是準備埋屍嗎？這女人不能小覷」、「看到女駕駛打開行李箱，以為是要拿球棒」、「應該是太緊張要按警示燈，按到後車箱開關」。