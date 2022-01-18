不畏Omicron的紛擾，國發會看好今年景氣，全年經濟成長率上看4.6％；國發會主委龔明鑫今下午舉辦年終記者會，針對2022年展望指出，若新一波疫情得以控制，民間投資加碼、出口暢旺以及消費動能就能持續，全年經濟成長率有機會來到4.6％，比主計總處4.15％的預測值樂觀，而經濟成長帶動薪資提升，人均GDP可望突破3.5萬美元。

國發會訂定今年重要總體經濟目標，包括經濟成長率區間為4.25％至4.6％，失業率3.7％至3.8％，以及人均GDP落在3萬4994美元至3萬5113美元之間，均優於主計總處預測值。

龔明鑫進一步指出，政府已經替公務員加薪，可以帶動民間企業響應，國內消費動能再添柴火，當疫情緩和，內需動能將持續發揮，加上民間投資、出口等表現，即使去年基期墊高，今年仍能創造不錯的表現。

值得留意的是，去年消費者物價指數連續好幾個月突破2％通膨警戒線；龔明鑫表示，將成立物價預警機制，即成立一個跨部會的整合平台，因為物價的上、中、下游所負責的部會不一樣，當物價出現大幅度漲跌，行政院就會做出相對應的對策。

針對淨零碳排，國發會表示，預計今年3月將會提出台灣淨零碳排路徑圖，將公布能源占比，並確定2050年不會有核能；接下來施政重點包括，2030年前節能、綠能、減碳極大化，運具和製造電動化勢在必行等。