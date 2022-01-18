針對國民黨立院黨團18日在審查預算進行協調時，要求華視與台灣事實查核中心中止合作事宜並以刪減及揚言凍結預算，華視發聲明表示，除了對其赤裸裸的政治力干預新聞自主的舉措表示強烈抗議外，並強調，華視與台灣事實查核中心之合作完全基於公共媒體之核心價值，以及追求新聞真相所做之努力，不容任何政治力之干預。

至於國民黨立院黨團指控華視總經理莊豐嘉威脅說要以召開記者會修理國民黨，莊豐嘉表示，國民黨團以政治力干涉新聞處理，他召開記者會是要說明華視對新聞專業、自主的堅持，在民主社會開記者會澄清原委叫做威脅？對於個人去留，莊豐嘉表示，他並非官派，但必須向董事會負責，他的去留自會尊重相關決定。

華視指出，國民黨團於提案中稱事實查核中心於挑選案例有所偏頗，甚至稱華視經營團隊積極從事打假副業，並要求華視於虧損彌平前停止與事實查核中心合作。此一指控實屬無稽更突顯妄圖以政治力干涉新聞自由之舉措。事實查核中心與華視新聞合作僅提供素材方式供華視新聞台，作為打假特攻隊眾多參考來源之一。華視新聞未涉入更未參加該中心之選材及運作。但國民黨團卻以完全不相干之公視台語台預算要脅！

華視表示，提供真實、正確的新聞內容乃新聞媒體職責，在現今社會面對網路假消息、假新聞氾濫，常使民眾身陷假訊息危機之時，身為公廣集團的華視新聞更責無旁貸，有鑑於此，華視新聞自2019年3月，開始推出單元，針對民眾健康迷思、生活防疫等錯誤資訊，進行追蹤調查，並採訪專家、學者與新聞關係人，作出正確訊息的澄清與報導，至今已推出數百則正確的打假新聞，該單元報導亦曾獲得國內「消費者權益報導獎」的肯定，新聞求真求實，卻不能打假還給觀眾事實真相，不知其道理何在？

華視進一步指出，台灣事實查核中心(TFC)是第一個獲得國際事實查核聯盟(IFCN)認證的台灣與東亞事實查核組織，並連續三年獲得國際認證，華視選擇與國際認證之機構合作合情合理，雙方合作模式採取議題參考與資訊公開，事實查核中心是「打假特攻隊」單元眾多的諮詢單位之一，但並非最主要、或唯一平台，且華視並未涉入該中心之選材與核實的過程。「打假特攻隊」單元製作的新聞內容豐富多元以民生消費內容為主，同時亦視內容需求，與國內專業領域人才合作。雙方合作係自2019年4月至2021年3月止，期間授權華視可使用查核報告及相關資料於各類節目，合作過程一切秉持新聞專業準繩，不過因為合約期限，目前合作已經終止。

華視強調，華視新聞隸屬公廣集團旗下媒體，以維護公眾利益與提供優質新聞為己任，更於2021年9月正式簽署由下而上所制定的編輯室公約，維護新聞編輯採訪的專業性與自主性，華視內部長官皆無法干預新聞台新聞的製播，而國民黨團卻要求「華視於虧損未彌平前，與台灣事實查核中心的合作關係檢討中止」實屬不合理之要求，係屬以政治干預媒體之情事。何況，華視與台灣事實查核中心的合作契約已結束經年，現又以減列或凍結預算為手段，要求檢討終止雙方合作關係，此以政治力嚴重干預新聞自由之舉措，若開惡例未來恐將層出不不窮。況且新聞台之營運資金分毫未取自政府補助，中國國民黨團卻惡意以公視台語台之毫不相干預算加以杯葛，並以此干涉新聞自由及獨立性！