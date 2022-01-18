內政部消防署今舉辦鳳凰獎楷模表揚典禮。（消防署提供）

內政部消防署今舉辦鳳凰獎楷模表揚典禮。（消防署提供）

內政部消防署今舉辦鳳凰獎楷模表揚典禮。（消防署提供）

明（19）日是消防節，內政部消防署今天提前舉辦「110年鳳凰獎楷模表揚典禮」，共有72位消防楷模獲獎，行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇均蒞臨會場，對消防、義消及志工們投入各種救援工作，表達肯定與感謝。

蘇貞昌致詞時表示，政府以最高規格舉辦此一頒獎活動，感謝消防同仁發揮「水裡來、火裡去」的精神，讓國家安定、社會繁榮，希望能以各獲獎者的傑出表現為典範，讓舉國皆能學習效法，政府也一定會投入最大的資源繼續支持所有消防同仁，做大家的後援。

徐國勇則說，消防、義消及志工們義行善舉，已經是台灣人民心中的「活菩薩」，每當災害發生，看到消防人員、義消第一時間深入現場，即刻應變處置，無私無畏勇敢前行 ，令人感佩不已。

內政部表示，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，這次72位獲獎者，包括30位消防人員、29位義消人員、13位志工，如台北市義消總隊分隊長張志豪，在2020年北市林森北路錢櫃KTV火災案中，從7樓成功救下1名待救者，挽救寶貴生命，更於COVID-19疫情警戒期間，自民間徵募大量餐盒、護目鏡及防護衣等供第一線救災人員使用。

消防署表示，各項消防工作除了由全國1萬多名消防同仁努力執行外，民力運用也提供了很大的能量，目前有4萬多名義消、6千多名防火宣導志工、3千多名救護志工及4千多名災害防救志工朋友協勤，期望有志民眾能踴躍加入消防志工的行列，一起合作守護大家的生命財產安全。