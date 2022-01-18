台南市立人國小學生彩繪虎爺木雕。（曹婷婷攝）

台南市立人國小學生彩繪虎爺木雕。（曹婷婷攝）

劉進文應景虎年，耗時4個月打造的「虎到福到」木雕作品。（曹婷婷攝）

虎年到，曾獲台南美展傳統工藝類首獎的工藝匠師劉進文，與北區區公所一起推廣虎爺信仰，打造10款1061塊虎爺木雕，18日由台南市立人國小1061位學生完成千虎彩繪，集體排出巨幅「虎」字，為虎年祈福，也象徵「府城虎城福城」。

北區區公所為推廣虎爺信仰，近年積極與劉進文合作將虎爺信仰與工藝結合。劉進文說，台灣大部分廟宇都有「虎爺」，虎爺有安宅、招財的意涵，且民間信仰的虎爺蘊含守護小孩、賜福，被視為守護神，尤其，虎爺台語音近似「好野（有錢）」，因此，不少信眾走廟都會祭拜虎爺。

鑒於虎爺信仰有其獨特性，劉進文長年投入虎爺信仰文化的推動，3年前就構思於虎年要辦理一場千人彩繪虎爺，他說，邀請母校立人國小的學弟妹一起完成這件事，別具意義。

劉進文提供立人學童的虎牌共10種造型，有小朋友把老虎畫得無比繽紛，有人則精準描繪老虎神韻，也有小朋友哀號「我畫得好醜」，現場氣氛十分熱絡。

應景虎年，劉進文也花4個月打造90公分「虎到福到」木雕，以金、木、水、火、土的五行為色調，集結白、綠、黑、紅、金共5色，造型很萌，十分討喜，該木雕作品已陸續於台北、嘉義、高雄巡迴回到台南，今天在校園一現身，也吸引無數大小朋友爭相拍照合影留念，接下來將配合27日登場的普濟燈會展出。

北區區長李皇興指出，希望將虎爺信仰轉譯為各種活動，寓教於樂，也能讓在地學子更深入了解虎爺信仰。