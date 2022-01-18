日本銀（央）行周二（18日）調高從4月起的新財政年度通膨預估，並還提到近期商品帶動的物價漲勢範圍將會擴大，意味日本可望持續擺脫通縮處境。但鑒於未來幾年通膨預料仍在2％目標之下，日銀仍決議維持現有超寬鬆貨幣政策不變。受此影響，日圓應聲走跌，兌美元貶值0.1％到114.72美元。

日銀總裁黑田東彥在會後記者會上指出，儘管日本通膨已逐漸升溫，但央行目前不會收回刺激措施，更無升息的可能性。他堅持任何政策正常化的舉動都必須等到日銀2％的通膨目標已經達陣，不過就日銀對物價前景的評估，在他任內是不太可能發生。

該央行稍早發布聲明也強調，即使最近全球央行已開始漸進收回因應疫情期間的刺激措施，但評估日本通膨在未來幾年仍將低於2％，日銀將繼續維持現有的超寬鬆貨幣政策。

Totan研究機構首席經濟學家Izuru Kato指出，日銀在可預見未來將維持寬鬆政策不變，除非政府對其施壓，要求它舒緩因疲弱日圓加劇由商品上漲所引發的通膨痛苦。

日銀周二還一如市場預期，將短期利率持平在負0.1％不變。它還把新財年通膨預測由前估的0.9％上修至1.1％，2023財年的通膨預測由1.0％上修至1.1％。

該央行表示目前物價風險大多處於平衡，它還提到薪資增加將給予民眾更多購買力，促使企業得以調高物價，並進而帶動通膨升高，並強化未來物價還會上漲的預期。

就經濟方面，近來Omicron變異株引發日本確診人數再度暴增，該央行則從容對待，認為疫情對經濟造成的損害已漸趨緩和，並還評估日本「復甦正趨於明朗」，這比去年10月看法更為樂觀，在當時它指稱「經濟正處於上升趨勢」。因此在周二會上還將新財年度的經濟預測，從前估的2.9％調高到3.8％。