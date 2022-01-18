聯成（1313）在PVC、DOP穩健行情支撐，2021年第四季營收季增2.07％，年增29.7％；全年營收819.44億元，年增57.98％，單季、年度營收齊創新高。聯成認為，今年需求將持續成長，加上市場沒有新增產能，且中國能耗雙控與環保政策下，部分不符要求同業恐因此停工，營運有望受惠。

聯成DOP年產264萬噸、PVC 65.4萬噸、苯酐65萬噸；2021年第四季遼寧盤錦29萬噸DOP新產加入，2022年再增加32.6萬噸，苯酐也增加7萬噸。

此外，和益（1709）烷基苯有6成製成直鏈式苯基烷（LAB）。2021全球供應量與需求落在350萬噸緊平衡區間，預估2025年印度、中東等民生清潔用品成長，全球產能440萬噸，需求405萬噸，供需走堅。

和益、長春合資成立江蘇壬酚廠因大陸進行供給側改革，加上疫情關係，部份廠家復工不易，競爭態勢放緩，每噸報價持穩提升，2021年已順利轉盈。

因應綠色化學趨勢，看好中國開始實施限塑令下，將刺激生物降解塑膠市場需求快速成長，聯成持續開發環境友善的綠色環保低碳可塑劑，研發可生物降解塑膠，2021年起推動碳捕捉及利用（CCU）專案，發展有助於實現碳中和的二氧化碳基化學品。

和益烷基苯年產能約12.5萬噸，主為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料；壬酚年產3萬噸，主應用在非離子界面活性劑、改性酚醛樹脂，少量用在生產陰離子介面活性劑、潤滑油添加劑及其他產品。

和益子公司和協環保科技投入污染土壤、地下水專用清潔劑業務，與多家環保顧問公司簽署合作協議，取得中油高雄煉油廠舊址整治案藥劑供應機會，成為集團跨入綠色循環經濟試金石。