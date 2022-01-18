台灣指數公司18日公布「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」2022年第1次成分股定期審核結果，成分股納入中石化（1314）等9檔，另刪除華夏（1305）等9檔。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。

成分股納入9檔包括：中石化、東和鋼鐵、中鴻、台橡、聯強、晶豪科、敦泰、TPK-KY、矽創。

成分股刪除9檔包括：華夏、中纖、裕隆、仁寶、華碩、微星、緯創、寶成、潤泰新。