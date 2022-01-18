特選價值成長報酬指數 汰換9檔 19:122022/01/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司18日公布「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」2022年第1次成分股定期審核結果，成分股納入中石化（1314）等9檔，另刪除華夏（1305）等9檔。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。 成分股納入9檔包括：中石化、東和鋼鐵、中鴻、台橡、聯強、晶豪科、敦泰、TPK-KY、矽創。 成分股刪除9檔包括：華夏、中纖、裕隆、仁寶、華碩、微星、緯創、寶成、潤泰新。 技嘉、微星帶量攻堅 權證熱絡 筆電掀機海戰 PC廠Q2添動能 #微星 #敦泰 #華夏 #台橡 #晶豪科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 節能減碳創新點子 華夏科大三好校園實踐應用 21:522022/01/14 寶島 微星捐愛心347萬開辦弱勢生課輔 新北44校近3000學生受惠 21:192022/01/06 生活 號召大學搶救記憶體人才荒 長庚大學超前部署記憶體專班 15:002022/01/11 財經 敦泰全力衝刺OLED市場 再闢生醫新戰場 20:302022/01/10 財經 華夏科大青銀共學 實踐社區關懷 22:192022/01/14 寶島 小夫妻想買鄉下500萬透天 他狂勸選新公寓：出這事就慘了 06:002022/01/08 財經 友達攜手品牌業者前進CES 展示AmLED技術應用 14:492022/01/06 財經 微星聚焦元宇宙需求 Meta-Ready高效筆電＋電競筆電新品大軍出列 13:022022/01/05 財經 微星發表全新系列筆電 搶元宇宙商機 04:102022/01/07 產業特刊 《半導體》敦泰跨足生醫傳捷報 偵測心律不整APP獲衛福部核准 08:012022/01/11 財經 長庚大學結盟旺宏、南科、晶豪科、鈺創 超前布署記憶體專班 13:212022/01/12 財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 美物價狂飆！這規定上路更慘了 貨運業者揭悲劇現況 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。