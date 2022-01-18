台灣指數公司公布「台灣指數公司特別股混合高股息20報酬指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入富邦金丙特（2881C）、開發金乙特（2883B）二檔，成分股刪除富邦金（2881）、兆豐金（2886）二檔。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。

富邦金控17日啟動北部地區居家辦公 總人數規模近三千人
總規模達9,978億元 台股基金規模 35年新高
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