台灣指數公司公布「台灣指數公司特別股混合高股息20報酬指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入富邦金丙特（2881C）、開發金乙特（2883B）二檔，成分股刪除富邦金（2881）、兆豐金（2886）二檔。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。