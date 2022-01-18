特別股混合高股息20報酬指數 新納2檔特別股 19:122022/01/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「台灣指數公司特別股混合高股息20報酬指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入富邦金丙特（2881C）、開發金乙特（2883B）二檔，成分股刪除富邦金（2881）、兆豐金（2886）二檔。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。 富邦金控17日啟動北部地區居家辦公 總人數規模近三千人 總規模達9,978億元 台股基金規模 35年新高 #兆豐金 #富邦金 #開發金 #特別股 #高股息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦金控2022年聯合徵才計畫啟動 合計招募逾6800人 12:042022/01/17 財經 科技業領軍 企業籌資爆天量 04:102022/01/18 財經要聞 《台北股市》權值科技股遭「鷹」襲 外資大舉敲進金融8千金 10:172022/01/15 財經 將來銀行二年要拚百萬戶 總座許柏林透露有「秘密武器」 12:542022/01/18 財經 台股新動能 2021年企業籌資擴廠創新三高 15:122022/01/17 財經 存股變飆股 老手點名這2檔金融股最值得抱股過年 11:202022/01/15 財經 4大金控萬名員工 啟動居家辦公 04:102022/01/17 焦點要聞 Omicron來襲 富邦金17日起啟動北北桃基居家上班 12:322022/01/16 生活 外資狂撒286億掃貨4.2萬張台積電 還買超這3檔金融股 17:492022/01/14 財經 台銀聯防體系異地辦公 一銀、華銀、彰銀啟動分流上班 21:082022/01/16 財經 11檔市值共縮水逾4千億 千金落難 今年來跌掉7棟101 04:102022/01/15 財經要聞 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 美物價狂飆！這規定上路更慘了 貨運業者揭悲劇現況 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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