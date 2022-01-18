台灣指數公司18日公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入彩晶（6116）46檔，成分股並刪除裕隆（2201）等46檔成分股。成分股納入和刪除之變動自18日盤後生效。

成分股納入46檔包括：首利、樂士、中砂、亞德客-KY、東和鋼鐵、全友、楠梓電、中環、台亞、昆盈、佳能、技嘉、圓剛、太空梭、兆勁、光群雷、鉅祥、連宇、怡利電、華立、揚智、訊舟、和鑫、華晶科、聯傑、明泰、嘉澤、牧德、辛耘、智易、谷崧、圓展、海華、德淵、三福化、正文、彩晶、亞翔、華興、帆宣、詮欣、旭暉應材、昇陽半導體、長華*、錸寶、東哥遊艇。

成分股刪除46檔包括：聯華、台聚、華夏、亞聚、東和、南紡、力麗、力鵬、聯發、儒鴻、宏泰、台肥、中華化、展宇、和成、裕隆、廷鑫、大同、精技、偉詮電、一詮、潤弘、三商、潤泰全、奇鋐、鴻名、威健、建漢、大量、昇貿、創意、華擎、柏騰、健策、世芯-KY、大眾控、永崴投控、榮科、浪凡、聯茂、愛普*、雷虎、無敵、金麗-KY、鈺齊-KY、潤泰新。