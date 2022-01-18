王瞳在《民視第一發發發》除夕特別節目唱跳詮釋「叢林女王」。（民視提供）

王瞳在《民視第一發發發》除夕特別節目唱跳詮釋「叢林女王」。（民視提供）

王瞳在《民視第一發發發》除夕特別節目唱跳詮釋「叢林女王」。（民視提供）

王瞳在《民視第一發發發》除夕特別節目大跳街舞，詮釋嗆辣「叢林女王」，外型甜美可愛的她穿搭一身綠色短裙與黑色高叉短褲，還把頭髮噴染成綠色，搭配最夯流行舞蹈與舞群，將火辣、時尚、動感集於一身。但她壓力大到「半夜驚醒」，突然起來練跳，把枕邊人艾成嚇得半死，以為她中邪。

王瞳說自己是第一次嘗試與這麼多專業老師跳街舞，不像自己以前跳國標舞，可以有老師搭配，這次從對嘴、記舞步以及眼神都是靠自己一個人完成，對她來說是超大的挑戰，「這段舞有三個舞序，舞群老師還要把我扛起來，我核心要用力頂住不然會掉下來」。她也因這次表演更覺得艾成了不起，因為以前他都唱跳演出，這次光是自己跳一次就氣喘吁吁。

她也透露艾成很關心「尺度」，讓她哭笑不得，本來內搭黑色短褲會開叉到腿根，在老公的「關心」之下，才比較長一點。她說，因為錄影分成兩天，因頭髮噴染綠色，還綁了3片大髮片變成長髮又噴了超多髮膠綁超緊，因來不及隔天重新做一次造型，只能頂著「綠色的頭」睡覺，因為綁很緊、髮根很痛又不能把髮型睡壞，她甚至還吃了一顆止痛藥才能睡，很感謝艾成陪伴在旁，讓她順利完成這次演出。