徐乃麟（乃哥）日前與唐從聖破冰合體代言電動麻將桌，乃哥大器認錯，讓兩人恢復當初好情誼。乃哥接受LiTV線上影視專訪，坦言有空時也會跟家人或朋友摸兩把，「我們麻將最大的就是打1萬底，1萬、1000吧！因此輸贏大概1、20萬或2、30萬！但那真的很少，其實跟家裡小孩子打得最多，但是多年前的事了。」強調打麻將重在彼此情誼，大家難得聚聚交流，輸贏都是其次。

笑問他打牌會不會「輸不起」？乃哥說：「不會！因為我牌技還算不錯！」至於藝人好友圈裡誰的牌技最差？「其實我不是怕牌技差，我是怕打得慢，因為打得慢，你真的會坐不住！一張牌想、想、想半天，真的龜毛得不得了，小心得不得了！那打這麻將就很痛苦！」他點名「郭子乾」，「一張牌可以想大概30秒！他打麻將很慢的，一將麻將可以打1個半小時！」

農曆新年即將到來，乃哥透露最愛吃的年菜是「盆菜」，類似佛跳牆或台式火鍋，「盆菜象徵在來年大富大貴！」聊起過年，他表示印象最深，便是年年與家人在溫哥華圍爐話家常時分。至於「最關鍵」的紅包，他對員工出名的不吝嗇，秉持「有福同享」，透露今年紅包應該會加碼，「因為算是收入還不錯，然後股票小賺一點，所以我可以把小賺一點的錢，分配到我節目上工作人員，給他們多加一點年終的紅包！」