現年52歲的伍詠薇（伍姑娘）與丈夫練海棠再婚後，22年的婚姻雖然曾掀起不少風波，但依舊恩愛。但近日竟有消息指她為了「抓緊」老公的心，光顧一間養生中心接受子宮保健「暖宮」療程，據說該療程可以增加夫婦間的「性趣」，除加強閨房之樂外，還有助於婦女調經，且能增加受孕機會，直指伍姑娘這次想為老公開枝散葉「搏生寶寶」，令家庭更美滿幸福。對此，伍詠薇表示「躺着中槍感覺不好」，她並強調：「只是做保健療程，不會生小朋友」。

伍詠薇今(18)日在臉書發長文澄清此事（以下用普通話呈現粵語原文）：「太整人（大整蠱）了吧『東週刊』，去做保健療程就冤我一定為生寶寶啊⋯⋯新舊的偷拍照拿來一齊炒成一碟。平時跟蹤偷拍都知道你們⋯⋯但這次，貴週刊從我Facebook/IG偷圖還不算，還要去人家公司網頁偷圖去力證我一定是為生寶寶⋯」

伍詠薇氣不過：「平時被偷拍跟蹤被我發現與否我都無所謂⋯⋯但是這次我感覺躺着中槍感覺不良好，還要送個封面給我，啼笑皆非⋯⋯一直跟你們關係良好（我以為），但是今次本小姐不開心被你們冤得我好過份。本小姐每星期都去做『子宮保健』是為養生，也就等於我每星期去『做臉(facial)』一樣，是『保養』⋯⋯這點是常識。」

伍詠薇最後呼籲：「各位親戚朋友及關心我的人類：我親自在這裡回應：驚動那麼多人用WhatsApp找我問長問短⋯⋯『我唔會生小朋友』⋯⋯只是做保健療程就是這麼簡單。多謝貴週刊『新一年』送一個封面給我」文末還標註了@東周刊。

網友在貼文底下讚爆她的澄清反擊：「他讚你fit到爆(身材好)」、「你已經有小寶貝啦，就是貓貓」、「伍姑娘撐你」、「下次說你生貓不是生baby啊！」、「我看到都笑！難道貓咪寂寞想要小弟或小妹」；當然也有少量酸民：「伍姑娘別怒你應該開心你還有價值免費為你賣廣告」、「伍姑娘，你就…好好安胎啦」、「你還有報導價值」。

雖然伍詠薇曾經歷過老公疑似出軌事件，但她當時曾回覆港媒表示：「當知道那一刻，自己承受好大壓力，因為你愛的人，從記者口中得知他愛著第二個人，其實那一刻個人真是會『震驚』，那一刻我真的需要平靜下來，沉澱了之後，我覺得需要跟他先溝通，最後我覺得一對關係，一是就在一起，一是就分開，沒什麼冷靜期的，到最後我選擇了包容，並不等如信任，因為整件事是事實俱在。」她也坦言如果再遇到老公第三次出軌：「我不會再包容，我不是神仙，假如他祕密進行被你發現的話，是沒分別的，那不如做回朋友，可能大家的關係更好，我們可不可以再走下去一生一世，現在我不能夠保證。」一番話說明她不是被愛情衝昏頭，而是對人生有所感悟與協調的結論。