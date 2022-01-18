農曆年節就快到來了，很多長輩總是喜歡在過年團圓時關心大家的交友狀況，像是詢問「有沒有女朋友啊」、「年紀不小了該結婚啦」等等，讓許多人感到頭大，盼著在農曆年前可以從天上掉下來一個伴侶，就不用面對長輩的催婚了。塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖鼠、豬、猴、狗的人在農曆新年前後異性緣超旺，有望迅速脫單。

第四名、生肖鼠

農曆新年前後，生肖鼠有機會揮別過去戀愛的不順心，少了煩心事讓你整個人神清氣爽、容光煥發的樣子特別的吸引人的眼光，在工作職場、朋友聚會、出外遊玩時，耀眼的模樣將會收割不少異性的心。趁著這波無法抵擋桃花好運，記得趁著農曆春節期間，多多安排出外走春，也換個與以往不同的穿著打扮，吸引你的命定良緣快快出現，這段期間可大方的與不同異性進行交流！有伴者，此時也是商談結婚事宜的好時機，也許兩人在農曆年後就能步入紅毯！

第三名、生肖豬

農曆新年前後，生肖豬正逢桃花盛開的全盛時期，身邊會出現不少優質的正緣桃花，先前與你糾纏甚久的爛桃花會逐漸消失，遠離你的生活。單身的你，建議你在春節期間試著多發祝福短信，若有到河邊丶溪邊，可手折粉色或紅色紙船，流放水中，如此一來大有機會遇到適合你的那個人，而只要那個人出現了，接下來的愛情就會變得很順利。有伴侶的人，和另一半的感情將會越來越緊密，彼此互相珍惜，感情濃得化不開，也許在2/4立春之後就有意想不到的好消息！

第二名、生肖猴

農曆新年前後，生肖猴命中註定的正緣即將降臨，也許是從前職場上的舊識、學生時期就要好的異性同學，你們相當有可能從朋友發展為戀人，而出差丶或外地遊玩時也能喜穫浪漫邂逅，建議春節期間可以到花店走一圈，購買一束喜歡且有香味的花束，放在臥房床頭邊或化妝台邊催旺桃花。有伴者，可以帶著另一半多到戶外出遊，享受赤腳踩在草地上丶沙灘上感覺，將讓你們的關係更加融洽，兩人都離不開彼此，且更加確認彼此就是人生中的唯一！

第一名、生肖狗

農曆新年前後，生肖狗的桃花運勢來勢洶洶、銳不可擋，這其中以他人穿針引線為你介紹的桃花最能打中你的心，因此有聚會邀約、長輩介紹的場合千萬不要抗拒，不妨敞開心房一試，可以趁著明天月圓之時，將你期望遇到的對象條件列在紙條上並許下心願，讓月光帶給你堅定無比的信心，可以遇到理想的愛情。有伴侶的人，如果有機會收到2/4立春之後寫有你名字的喜帖，記得收藏起來匯聚喜氣，說不定很快在農曆年後就能帶對象回家見父母、論及婚嫁。