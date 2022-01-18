行政院核定《就業保險法》第19條之1及第19條之2修正條文，自1月18日起施行。也就是將受被保險人扶養之「無工作收入之父母」納為失業給付及職業訓練生活津貼之眷屬加給範圍、以及父母可同時請領育嬰留職停薪津貼。 勞動部表示，自18日起，申請失業給付、職業訓練生活津貼及育嬰留職停薪津貼者，即可適用以下新規定： 一、擴大失業給付及職業訓練生活津貼之眷屬加給規定 為保障失業勞工家庭之基本經濟安全，本次修正《就業保險法》第19條之1，將受被保險人扶養之「無工作收入之父母」納為失業給付及職業訓練生活津貼之眷屬加給範圍。符合請領條件者，於向公立就業服務機構辦理失業(再)認定時，檢附受扶養眷屬之戶口名簿影本或其他身分證明文件影本即可申請。勞工保險局將按新規定，以受扶養之眷屬人數，每一人按申請人離職辦理就業保險退保之當月起前6個月平均月投保薪資之10%加給給付或津貼，最多加給20%。

舉例而言，單身的張先生平均月投保薪資為30000元，新規定實施前，他原請領失業給付18000元（30000×60%），新規定上路後，因扶養無工作收入之父親及母親，可加給20％(30000×10%×2，即加給6000元)，合計失業給付及加給眷屬給付共可領取24000元（也就是平均月投保薪資的80％）。 二、父母可同時請領育嬰留職停薪津貼 為讓有親自照顧小孩需求之父母，彈性運用育嬰留職停薪津貼制度，《就業保險法》第19條之2配合《性別工作平等法》之修正，刪除父母同為被保險人，不得同時請領津貼之規定，以建構完善的生養環境。新規定上路後，依《性別工作平等法》同時申請育嬰留職停薪，且就業保險年資滿1年之父母，即可同時請領津貼，共同陪伴子女成長之餘，亦能獲得經濟支持。