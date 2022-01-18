根據《印度快遞》(Indian Express)報導，在「印巴分治」事件被迫離散的兄弟薩迪克(Muhammad Siddique)與西卡(Sikka Khan)，分開74年，在一個YouTube頻道的幫忙下重新團聚。

弟弟西卡難掩興奮之情，一步步朝著哥哥薩迪克走去，見到面兩人相擁而泣。

70多歲的弟弟西卡(Sikka Khan)表示，「拜託給我簽證，我想趕快去找我哥。」他一生都在等待再次見到哥哥的機會，每一刻都如此煎熬。2019年，Youtuber迪隆無意間得知關於兩兄弟的故事，便拍攝影片上傳頻道找人，想不到一天之內就得到消息。

居住在巴基斯坦費旁遮普省的錫迪克(Muhammad Siddique)，和印度北部旁遮普邦的西卡(Sikka Khan)，戰亂降臨的那年夏天，西卡與母親留在一塊兒，哥哥錫迪克則是與父親待在另一邊。報導指出，兩人的母親當時無法承受失去丈夫與大兒子的痛苦，最後選擇跳河自盡。父親則是因當時的混亂，就再也沒有下落。

1947年，「印巴分治」可以說是二戰之後，人類史上最嚴重的人道災難。將印度次大陸一分為三，分別造就現今的巴基斯坦、孟加拉和印度。印巴分治是一起由印度教與伊斯蘭教之間的宗教對立，導致超過1,500萬人被迫流離失所，分道揚鑣。

《今日巴基斯坦》(Pakistan Today)報導，37歲的影片創作者迪隆(Nasir Dhillon)，在YouTube上經營了一個名為''Punjabi Lehar''的頻道。頻道長期關注分區相關的故事，主要幫助那些在印巴分治期間被迫拆散的人們回到故鄉，他們至今已讓200多個家庭團聚。迪隆告訴記者:「我們把經營頻道當做一種興趣。」

兄弟倆因為迪隆的影片，在2019年的時候，是兩人數十年來第一次透過視訊見面，然而，因為新冠疫情導致國家邊境封鎖，等待真正碰面的時間越拉越長。影片中可以看到，弟弟西卡難掩興奮之情，一步步朝著哥哥薩迪克走去，見到面兩人相擁而泣，周圍的人也都被感人景象紛紛流下眼淚。

2019年，兄弟兩人第一次透過視訊見面。