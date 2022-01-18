即將農曆春節，卻碰上本土疫情升溫，花蓮縣政府與台鐵合作推出北花春節返鄉專車，往年都出現秒殺，今年4列次車班只賣出約一半車票。縣府釋出餘票，凡縣民、在花蓮工作者本人、直系血親及配偶，19日在縣府民政處上班時間購買。

台鐵東部幹線是熱門路線，重要節日和農曆春節車票相當難買，為了服務縣民，花蓮縣府推出返鄉專車，近年來都採網路訂票，民眾再於指定時間到台北火車站或花蓮縣政府取票。

花蓮春節返鄉專車為台北、花蓮往返直達車，台北南下花蓮搭車時間為28日晚間7時37分及29日上午9時44分發車，北上時間為2月5日下午5時32分及2月6日下午2時52分發車，全票200元，未滿12歲或65歲以上則有半票100元優惠。

民政處指出，返鄉專車為PP自強號，每列共566個座位，包含6張愛心票（未滿12歲或65歲以上民眾），設籍花蓮者（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購票。

民政處今天發布新聞稿指出，第一階段取票分別在花蓮、台北完成，經盤點各車次仍有近半數剩餘車票，1月19日起每上班日9時至17時在花蓮縣政府民政處購票搭乘，售完即截止購票。

因4列次都還有約半數餘票，民政處推測，因學生寒假較早開始，學生多半提早返鄉，旅外工作者則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快速，還在觀望是否返鄉過年，所以今年車票銷售狀況不如以往。

提醒搭車民眾，返鄉專車採實名制搭乘，限本人搭乘，民眾取票及乘車時，須出示乘車人身分證明文件，購票後恕不退費。