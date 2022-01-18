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新北市瑞芳區四角亭14日晚間，有民眾騎乘改裝車在道路上飆速，警方獲報後趕往現場取締，因車主已離去，改於17日通知2涉案車主到案。據了解，2人均坦承犯行，但因涉及車輛未掛車牌、危險駕駛等罪，每人至少吃上3萬3600元的罰單，讓2人直呼實在是得不償失。

瑞芳分局指出，14日深夜接獲民眾報案，稱有改裝車競速，引擎聲刺耳無法入眠，警方調閱監視器，發現有2部小貨車載運改裝車到場，以車追人通知2名車主於17日到案說明。

警方表示，2人到案後均坦承犯行，違規部分分別依道路交通管理處罰條例第12條改裝車未懸掛車牌、第43條在公路上競速告發及扣車外，每人至少開出3萬3600元罰單，2人聽聞高額罰單後也深感吃驚，直呼實在得不償失。警方訊後並將當事人依公共危險罪函送基隆地檢署偵辦。

據了解，涉嫌駕駛改裝車競速的2人分別為43歲的蕭男與41歲的游男，兩人平時從事工程工作，因對改裝車有共同興趣，常在網路討論結識，此次相約深夜在公路上進行車輛調教及測試。

瑞芳分局長謝龍富表示，公路非賽道，請民眾勿因個人興趣而危害其他用路人安全，警方也會持續加強稽查取締，以維護廣大用路人行車安全。