亞光（3019）旗下子公司AOIL日前宣布以協議計畫方式，提出私有化精熙國際（開曼）之要約，18日最新私有化進度出爐，根據公告顯示，包括香港原股及精熙-DR都將在今年3月18日分別自香港及臺灣終止上市，值得關注的是精熙－DR最後交易日為3月3日，屆時精熙國際將成為亞光全資子公司，釋股私有化後，身為第二大股東的佳能將因而受惠，初估對每股淨損的貢獻達0.21元。

為強化持有人釋股的意願，今年初，亞光加碼宣布將每股收購價格由0.88港元提高至0.999港元，相較於停牌前的收盤價0.57港元，溢價幅度也跟進由原先的54.4％拉高至約75.3％，此舉也引發市場關注，認為持股27％的第一大股東亞光及第二大股東佳能可望有釋股利益挹注。

對此，佳能指出，精熙國際私有化後，確實會有5.12億元的現金匯入，不過係放在股東權益項下，對每股獲利並不會有挹注，倒是每股淨值將因而提升0.21元。