新北市蘇姓男子2016年至去年8月間擔任海山分局交通組巡官，負責交通違規申訴等案件，他因為擔心公文積壓太多，延誤時效遭議處，便藉機偽造公文，將尚未辦結的公文，偽造成批示核可的公文結案歸檔。新北地院近期依公務員假借職務上之機會行使偽造公文書罪嫌，判處1年8月徒刑，緩刑3年，並須支付公庫20萬元。

檢警調查，蘇男因擔心公文積壓太多，延誤時效遭議處，去年3月至9月間將已辦結的公文簽稿複印，剪取組長、巡佐、分局長等人的名章印文，以及「代為決行」、「可」、「發」等文字，黏貼在尚未辦結的公文上，或是趁著交通組長不在時，盜蓋其印章，將案件偽造成已結案後歸檔。

由於蘇男是用彩色複印，與原本的公文簽呈，樣式不對，違反機關檔案管理作業手冊的規範，檔案室的書記和警員細看文件，發現有剪貼痕跡等異常情形，報請督察室調查，才發現蘇男偽造文書一事。

新北法院認為，蘇男身為警察人員，本當謹守法律規範，恪遵職守，但為了避免被列管檢討、遭受懲處，竟利用偽造方式將未處理完畢的文件報結歸檔，有害於警察機關文書的憑信性，但考量他犯後犯後坦承犯行，深具悔意，且任職期間有多次獲記功、嘉獎紀錄，因此判處1年8月徒刑，緩刑3年，全案可上訴。